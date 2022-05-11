美國國務院更新「美台關係」網頁，刪除 「台灣是中國一部分」及「美國不支持台灣獨立」表述，引發各界關注。中廣董事長趙少康認為，美國已經改變態度，且可能會把台灣推上前線，台灣最怕的就是美國口惠而實不至，若台美關係真的堅若磐石，就請美國跟中華民國恢復邦交，並承諾兩岸發生戰爭時派兵來援。

趙少康今天(11日)在臉書上表示，美國國務院突然更新官網的「美台關係成果清單」，把「台灣是中國一部分」跟「不支持台灣獨立」字眼都刪除，改用「美國有長久的一個中國政策，由台灣關係法、中美聯合公報及六項保證」說明對台關係，「雖然美國強調對台政策不變，但我認為美方的態度已經變了，否則為什麼要在此時做這種改變？但美國很可能把台灣推上火線。」

趙少康指出，美國不斷強調台美關係堅若磐石，國務院又突然高調「挺台」，其實算計的還是自身利益，基於「聯合次要敵人打擊主要敵人」，過去美國積極拉攏北京，為的是要牽制蘇聯，完全犧牲台灣利益；現在蘇聯瓦解、俄羅斯勢力被削弱，美國主要敵人就成了中國大陸，於是聯合原本被拋棄的台灣，以對抗中國大陸。

趙少康發現，美國國務院刪除美中建交聯合公報中「不支持台灣獨立」等文字，果然激起大陸強烈反應，解放軍昨天就出動一架武裝直升機闖過台灣海峽中線，美國海軍第七艦隊一艘導向飛彈巡洋艦，也在昨天通過台灣海峽。以昨天美中兩國的軍事動作來看，甚至已經把台灣推上火線。

趙少康認為，台灣絕對不能成為大國角力的犧牲品，蔡政府及台獨人士對美國國務院更新網頁內容還沾沾自喜，以為這代表美國對台灣的承諾堅若磐石，置兩岸兵凶戰危的事實於不顧，如果美台關係真的堅若磐石，請美國跟中華民國恢復邦交，並具體承諾，台海一旦出現戰事，一定會派精銳部隊馳援台灣，這個月22號將召開的世界衛生大會，也請拜登政府表態支持台灣重新以觀察員身份與會，用行動支持台灣。

趙少康直言，台灣最怕的就是美國口惠而實不至，把台灣推入戰爭中，戰場在台灣，作戰的是台灣人，美國達到把北京拉進衝突削弱中國大陸的目的，但台灣又得到了什麼利益？