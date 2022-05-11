日媒今天掌握日本防衛省目前彙整的2022年版防衛白皮書草案，內容對俄羅斯軍事動向的描述升高為「抱持憂慮關注」，並新增有關烏克蘭遭俄羅斯入侵的專章。

日本每日新聞報導，防衛白皮書中也新增「容許侵略可能給與同意在其他地區片面改變現狀的錯誤含意」等文字。防衛白皮書最快7月將在內閣會議上報告後公布。

2022年防衛白皮書還新加入「關於台灣的國際情勢」、「科學技術發展對安全保障帶來的影響」、「修改國家安全保障戰略」，及「經濟安全保障對策」等相關描述。

有關俄羅斯入侵烏克蘭，防衛白皮書分析，「對俄羅斯國際影響力、跟周邊地區的軍事平衡，及跟中國的軍事合作有可能產生變化」；「對包括美國與中國展開的戰略競爭在內，對全球國際情勢也可能帶來影響」。

有關烏克蘭情勢與北韓研發彈道飛彈及核試驗，防衛省接下來也將把5月以後的動向加入白皮書中。

朝日新聞報導，去年防衛白皮書對俄羅斯軍事動向的描述是「持續關注」，今年的描述變成強度更強、提高威脅理解的「抱持憂慮關注」。