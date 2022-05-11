特力（2908）11日發布第一季財報，總體合併營收97.8億元，年減15.5％，營業毛利為22.5億元，稅前淨利為2.76億元，EPS 0.52元，較去年同期0.56元減少約7％。

特力貿易事業首季營收為50億元，受到歐美客戶調整拉貨排程，加上中國疫情蔓延封城，作業天數減少，影響部分訂單出貨排程，相對營收較去年同期減少；綜觀全球COVID-19疫情及烏俄戰爭等因素，對貿易的外在環境造成不少衝擊，也連帶使得特力貿易短期營收表現波動不已。

至於台灣零售事業首季營收為42.9億元，受到國內疫情再度升溫，賣場來客數下降影響，較去年同期略為減少；唯後疫情時代，消費者生活樣態與消費模式已然轉變，不僅居家時間增加、外出移動距離縮短，以社區型就近購物型態增加，所幸特力屋積極進行社區店型的展店，透過讓小店成為大店的衛星店方式，增加大店和社區店連結，搶攻不同市場族群，可望持續維持業績成長動能。