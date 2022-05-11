桃園市楊梅區公所新行政大樓預估今年底完工，為慶祝新館落成，見證楊梅歷史變革，區公所盼透過民間力量，徵集楊梅老照片，串聯在地記憶，同時也替正在編撰中的新版「楊梅區志」添加豐富內容。

楊梅區長邱世源表示，區公所原址是楊梅居民記憶中的地標，過去在鐵道改建前其實是火車站，經軌道外移後才移到現址，這些在地的歷史變革，希望能透過照片呈現，串起大家對公所的回憶。

楊梅區公所人文課也提到，想藉此喚醒大家對老楊梅的珍貴記憶，這些影像流失十分可惜，盼能透過智慧化處理，將老照片永久保存，入選者也會提供感謝狀和授權費600元。

楊梅老照片徵集不限主題，只要在1991年前拍攝有關楊梅的內容皆可投稿，包括傳統節慶、老建築或具有代表性的畫面，例如義民節奉飯祭祀、廟宇遶境和元宵燈節等，呈現早期楊梅風貌即可，最後將請評審遴選約60張照片。

針對編撰中的新版楊梅區志，邱世源也說，楊梅區志已有20年沒更新，覺得在他任內有責任編撰新版，且現今歷史資料流失速度快，當地耆老的記憶也應盡快保留，預計2年後能編撰完成。