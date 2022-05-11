電動機車業者Gogoro（納斯達克股票代碼：GGR）11日宣布與以色列的兩輪車業者Metro Motor和Paz集團合作，將於今年夏天在特拉維夫推出領先同業的智慧電動機車和電池交換平台服務，未來也將導入其他以色列城市。

Gogoro指出，Metro Motor是以色列最大的兩輪車輛經銷商，Paz集團則是以色列天然氣和能源產業中的領導者。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示：「我們很高興能在以色列這個全球最具創新和技術發展的國家亮相，建立新時代的都會兩輪移動方式。我們將與Metro Motor和Paz集團兩家產業領導者合作，於今年夏天將Gogoro最新的電池交換生態系統帶到特拉維夫的都會區，未來也將導入以色列的其他城市，開創城市交通的新時代。Gogoro成立的宗旨是透過建立新的能源補給方式，導入智慧城市生態系統，提供能源給兩輪電動機車，促使城市朝永續能源的方向轉型。目前，Gogoro每天進行約35萬次的電池交換，電池交換累積總量已超過2.9億次。」

Metro Motor董事長Gadi Aviram表示：「我們很自豪地宣布與Gogoro合作，也很高興能夠開始在以色列銷售Gogoro創新的智慧電動機車。Gogoro進入以色列市場對於兩輪車愛好者來說是個好消息，並且會成為Gogoro的重要成長動能，不斷地加深其在電動兩輪車市場的影響力。這次合作符合Metro Motor的願景，也就是不斷更新營運標準，保持產業領導者的地位。我們為大眾提供優化的用戶體驗，且兼顧具時尚、環保、情感多個面向的方案。」

Paz集團執行長Nir Stern則表示：「Paz很高興能夠把令人驚豔不已的Gogoro智慧電動機車帶進以色列，一個為以色列的日常生活量身打造的創新移動解決方案。Paz將率領兩輪車的電池交換平台，作為公司電動運具充電部門的一部分，並將透過我們的App為用戶提供專門的服務。」