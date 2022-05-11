小嫻和金剛今(11日)傳出情變，兩人也在晚上開直播，認了已分手1個多月，坦言分開原因是個性的差異，彼此也沒有反目成仇，只是退到朋友位置會更好，其實，小倆口在一起後時常公開放閃，但上一次合體已經是上個月2日，現看來應該就是那時已分開。

小嫻和金剛認愛後，常大方曬恩愛，也一起經營雞翅副業，從擺攤到投入宅配市場，生意可說是越做越好，但兩人從上個月2日合體後，小嫻就只有自己一人直播，PO文也不見金剛。

上月26日，小嫻PO出捐血照，就有網友詢問「怎麼不見阿伯（指金剛）？」、「最近怎麼沒跟金剛合體」，當時她僅低調回「阿伯在台北」，現看來當時應該已經情變。

而如今兩人對外宣布分手，粉絲也擔心雞翅生意怎麼辦？對此，小嫻也在直播表示雞翅沒有中斷，「因為雞翅本來就是金剛的工作，我只是幫忙」，她說到自己當初會下南部，就是想上關於導覽的課程，剛好之前報的課程已拖了一年，所以也該好好去上課。

雞翅生意目前就是金剛獨力負責，而金剛也坦承，今天本來要出單，但忘記了，小嫻聽到了本想幫忙，但想到已經分手，就提醒自己不要再插手，互相尊重彼此，因為如果是之前還在一起，像忘了處理訂單的事情，就會吵架，現在兩人各自做自己的工作，一起加油。