高雄市議員黃捷日前確診在家進行居家照護，今天是隔離的第五天，黃捷也在臉書開箱收到的防疫關懷包，在滿滿的防疫物資當中，有個黑色長條狀物品，卻讓她搞不清楚是何物，直到看了手冊說明才恍然大悟。

黃捷今在臉書發文表示，今天收到關懷包了，裡頭包含快篩試劑、酒精、口罩、泡麵、餅乾以及沖泡飲品，讓她直呼「好澎湃」，不過其中有個黑色條狀物，讓她摸不著頭緒，「猜猜最上面那條黑色的是什麼用途？我是看手冊才知道答案」。

不少網友紛紛留言猜測，「綜藝節目的打人棒」、「讓我想到小時候慘痛的回憶...想到就會乖乖了」、「打小孩的！」、「應該是逗貓棒」、「我以為是要量腰圍的」，也有人感嘆自己拿到的關懷包太陽春，「高雄好豐富啊！台南的超可憐。唉！」、「高雄市政府好貼心！台南市真的比不上欸」、「為何你的比較澎湃？」

黃捷看了照護手冊說明，才知道黑色條狀物是門縫密封條。（圖／翻攝黃捷高雄市議員臉書）

黃捷也公布解答黑色條狀物的「答案就是門縫密封條」，引起不少人稱讚，「連阻隔空氣對流的膠條都能想到，高雄市府團隊真的嚴謹地非常用心」、「居然是塞門縫的，好細心」、「真好，送那個還可以防蟑螂」、「擋門縫這一招也太強大」。

貼文引起熱議，黃捷也不忘提醒高雄市民今天（11日）起確診者可使用得來速領取關懷包，確診者的同住家人可領快篩試劑，大人3支、小孩2支。