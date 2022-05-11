遊戲廠商智冠（5478）公告第一季財報，歸屬於母公司業主之稅後淨利1.92億元，每股盈餘（EPS）1.58元。智冠表示，第一季受春節消費旺季帶動，遊戲通路行銷及金流代收付業務均穩健成長，而營收減幅主要因去年起調整子公司經銷產品結構致差異，在集團多元業務發展下，獲利表現仍佳。

展望接下來營運，智冠表示，隨著全球發行趨勢及原創遊戲海外營運需求增加，東亞及東南亞市場越趨重要，帶動各項服務需求上升，智冠也將持續擴大遊戲一站式服務至東南亞地區，逐步提升海外市場規模，建構全新成長引擎。

展望第二季，中華網龍自製研發的手遊新作《天子傳奇S》已開啟事前預約活動，未來上線後將有望為中華網龍帶來營運動能。授權合作部分，中華網龍旗下《吞食天地M》授權中國版本持續帶來更新內容，本季也將舉辦上市一週年慶祝活動回饋玩家，其IP授權手遊《吞食天地3：放置版》4月已在台港澳、新馬地區推出；另外，智冠IP授權《天地劫》等作品穩健營運，持續挹注貢獻。

遊戲營運行銷方面，智冠子公司遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行手遊《三國群英傳M》大型玩家活動「軍團爭霸賽」本週資格賽正式開跑；網路廣告行銷子公司一帆數位則持續擴增各大網路平台、聯播網串聯，提供各類成效、品牌推廣型態應用，今年也再開啟Twitter廣告投放，針對不同市場的目標族群，打造更全面的整合行銷規劃。

金融科技子公司藍新集團，今年則將陸續開啟更多超商物流、宅配及跨境物流應用，同時擴展「ezAIO簡單收」新一代多元收款設備合作通路，並持續強化旗下捐款平台、電子發票及電子收據等加值服務功能與體驗，第二季受網路電商主攻母親節檔期及端午送禮需求，可望推升總體交易量。