台灣疫情不斷升溫，索尼行動台灣區總經理林志遠表示，在疫情影響下，賣場人流已經下滑2、3成，4、5月台灣手機市場連續衰退，全年台灣手機市場可能會比去年下滑5～10％，不過他樂觀預期索尼行動新款旗艦機Xperia 1 IV在5月底上市後，6月便能高居台灣Android高階市場冠軍，並帶動索尼在此一價位帶的市佔率挑戰20％。

索尼行動11日推出新款高階機種Xperia 1 IV，不過台灣近來疫情直線向上，雖然今年沒有如同去年一般的三級警戒，人流減少的威力依然不減，索尼行動台灣區總經理林志遠表示，就第二季來說，4、5月台灣手機市場銷售量都比3月差，實體通路的來店人數下滑2、3成跑不掉，隨著疫情繼續升溫，他預期接下來實體通路的來店人數會繼續往下掉，不過他也表示，現在實體通路的提袋率比先前高，顯示消費者出了門、進了店面就是會買。

實體通路人流直直落，手機線上通路銷量沒有因為疫情而受惠，林志遠表示，這兩個月台灣整體手機線上銷售比重維持在20％，顯示線上通路銷量下滑比例跟實體通路不相上下。

即使台灣手機市場因疫情導致需求疲軟，林志遠仍預期Xperia 1 IV在硬體規格提高、售價不變下，在台上市後將能創下佳績，不僅6月可望成為台灣Android高階手機市場銷售冠軍，並帶動索尼行動在台灣高階Android市佔率由3月的8％、提升至6月的18％，甚至有機會挑戰20％，而他也看好，Xperia 1 IV銷量可望對標索尼至今在台最熱銷的5G旗艦幾Xperia 1 II。

而對於中國華東封控是否影響新機，林志遠表示，索尼行動的旗艦機工廠位於泰國，不受封控影響，雖然的確有部分零組件來自於華東，不過總部已經緊急調度其他可替代的零組件上陣，不會影響新品上市與供貨。

索尼行動11日以線上全球發表會的模式亮相新款高階機種Xperia 1 IV，台灣隨即在13日開放預購、24日正式上市，256GB單機建議售價為36,990元、512GB建議售價為39,990元。