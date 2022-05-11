市場變數激增，致品牌客戶對今年景氣看法相對於去年顯得保守，全球第二大CIS供應商亞泰（4974）對第二季營運審慎以對，亞泰總經理吳淑品強調，目前要推估全年表現仍有難度，但依滾動性訂單推估，第二季營收應會與去年同期持平，不過毛利率應該會優於第一季。

亞泰影像10日應邀參加櫃買市場業績發表會，受限於大環境變數橫生，包括疫情引發的封城停工，通膨帶來的原物料飆漲、塞港塞船的困境未解，都為前景憑添變數，展望未來，吳淑品態度也稍見保守。

吳淑品強調，擴產後的全產能3,800萬套已在今年4月到位，然4月緬甸廠因逢潑水節，工作天數減少，營收下滑，僅來到2.95億元，呈月減39.38％、年減12.71％，不過在新產能挹注下，吳淑品仍預期亞泰未來二個月營收將出現回升，第二季營收仍可望與去年同期持平。

就產能的佈局部分，亞泰表示，年產能3,800萬套已全數到位，主要廠區設在緬甸和深圳，其中緬甸廠月產130萬套、年產1,560萬套，算是初具規模經濟，至於深圳廠產能稍大，月產能為190萬套、年產2,280萬套。

著眼於去年大幅擴廠，且產能已相繼到位，吳淑品表示，今年的資本支出將大幅下滑，金額初估為5千萬元，主要是用在加強自動化生產上，以因應人工成本的上漲。

另針對投資人關心的接班問題以及消費性電子庫存拉高的疑慮，吳淑品也逐一提出解答。

針對投資人提問亞泰董事長賴以仁之子賴俊豪進入董事會是否意味有接班的計畫？吳淑品表示，賴俊豪擔任董事長特助已超過10年，過去他一直在中國廠區服務，對於公司營運、背景有相當程度了解，此時加入董事會，對公司永續發展與經營，應有相當程度的幫助。

至於投資人關心消費性產品因疫情和之前緊急出貨，恐出現庫存拉高的情形，吳淑品則表示，相較於去年的拉貨，確實有一些趨緩的情形，然在客戶的努力銷售下，依據滾動式的訂單推估，今年第二季營收表現仍可望與今年首季10.12億元及去年同期的10.2億元持平，顯見對公司影響應不大。