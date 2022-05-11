國內外疫情升溫，加上俄烏戰爭加劇通膨、塞港等挑戰，百貨貿易類股指標，遠百（2903）、特力（2908）等11日發佈第一季財報，營收、獲利均呈年減；其中特力營收97.8億元，EPS0.52元較去年同期減少約7％，董事會並通過擬發配現金股利1.28元，配發率81％，現金殖利率達5.9％。

特力指出，主要受到新冠疫情反覆對國內外環境衝擊，加上去年同期基期高，第一季整體營收較去年同期減少15.5％；目前全球外在環境挑戰仍嚴峻，新一波的疫情使得勞動力短缺、塞港以及不斷上升的通膨壓力，預期持續影響第二季表現，4月營收29.31億元與去年同期續減15.33％。

特力貿易事業首季營收為50億元，受到歐美客戶調整拉貨排程，加上中國疫情蔓延封城，作業天數減少，影響部分訂單出貨排程，相對營收較去年同期減少；至於台灣零售事業首季營收為42.9億元，受到國內疫情再度升溫，賣場來客數下降影響，較去年同期略為減少；所幸特力屋積極進行社區店型的展店，透過讓小店成為大店的衛星店方式，增加大店和社區店連結，搶攻不同市場族群，可望持續維持業績成長動能。

遠百雖有竹北新店業績挹注，合併營收仍受到疫情增溫衝擊，人流均有2～3成下滑，4月合併營收25.55億元、較去年同期減少13.23％；累計前4月合併營收116.18億元，與去年同期年減5.45％。