台南市國立南科實驗高級中學國小部社區生今年有93人參加抽籤，中籤率44.09％，意味其中一半仍要回原戶籍學區或其他自由入學學校就讀。（劉秀芬攝）

受惠南科發展效益，台南善化區居住人口愈來愈多，今年戶籍於善化的一年級新生比去年新增66人，其中位於蓮潭里的小新國小採總量管制，招收6班，仍有11人要轉介至他校。當其他學校苦惱少子化不利招生時，善化區一年級新生反而增加。

位於市中心的大成國小，是善化區學生人數最多學校，目前有1338人，因為學校地點要去安親班、補習班都很方便，許多家長喜歡讓小孩就讀；大成國小今年1年級新生則較去年多收1班，從9班增為10班。

大成國小校長楊益民表示，其實看戶政的出生率、公所提供的未來5年預估就讀新生人數，數字都是一直下降，但以今年實際報到率來看，人數又沒有想像中少，要預估新生入學率是有挑戰性的工作，出生率的參考值可能沒那麼高，但是看到數字還是會有壓力。

此外，位於南科園區的南科實驗高級中學，國小部社區生有93人參加抽籤，也比去年多16人，中籤率44.09％，意味其中一半仍要回原戶籍或其他自由學區就讀。

至於小新國小，因蓮潭里與小新里人口大增，今年1年級仍招收6班，但仍有11人擠不進名額，需轉介至其他學校。不過，小新校長謝慶皇表示，明年小新里舊校區改建完工，每個年級都增加2班，可以紓解名額不足壓力。

而校舍與學校空間較小的善化國小，今年則靠者調整共同學區，招收兩班55人，在地家長多認為將來南科特定區F、G區開發後，善化國小學區人口會再增加，善化國小校長黃莉雯表示，未來教室空間若不足，善化國小還是會視情況向教育局申請總量管制。

在部分家長擔心孩子無法就近念戶籍所在地小學時，也有家長喜歡把孩子送去人數較少的小校，善糖國小校長陳俊吉表示，在南科園區回饋金的資助下，善化各校的教學資源都非常豐富；值得擔心的是，因私幼、非營利幼兒園增加，或是家長選擇在家帶小孩，今年善化公幼招生反而招得比較不順利。