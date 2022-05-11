新冠肺炎確診人數不斷攀升，除了醫院急診室被塞爆，要取得抗病毒藥品也是一波三折。針對確診者5天內拿不到藥物，是否可以申請賠償？衛福部長陳時中竟回答：「感冒沒吃抗生素，國家要不要賠？」對此，國民黨台南市議員謝龍介直言「露餡了」，這句話就是整齣戲的關鍵所在，他更指出，陳時中在考慮的都是政治和經濟利益。

宅神朱學恒11日晚間和謝龍介一起連線進行網路直播時表示，「感冒沒吃抗生素，國家要不要賠？龍介仙，有看過這麼嗆的官員嗎？」謝龍介則說，「露餡了，搞了兩年多超前部署，就是只有高端、福又達超前又超前，為什麼說感冒沒吃抗生素，國家要不要賠？這就是整齣戲的眉角」。

朱學恒指出，「感冒現在不吃抗生素，不要亂開單，感冒不可以開抗生素」；謝龍介表示，陳時中說這句話，就是確診等同感冒，國家不會賠，朱學恒直呼，「真的差很多」。謝龍介認為，陳時中在討論要將新冠肺炎降級，全部都在盤算政治、經濟利益。

謝龍介更說，自己這半年多來，一直希望陳時中能離開現在的位置，好好去選舉，並把這個位置留給專業人士，民進黨這類人才比國民黨更多，希望能換一個真心照顧人民、按照規矩來的人，「我們的危機還在下一個月，台南好像還輕輕鬆鬆，已經有醫院只出不進，已經有破口」。

謝龍介還以自己近日搭高鐵的經驗為例指出，我們都是靠自己在警惕自己，而陳時中可能想要掩蓋某些事情，所以用發怒的方式，提出一些似是而非的論點。