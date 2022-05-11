全球漸往與疫情共存方向邁進，日本政府將陸續鬆綁邊境管制，最快有望6月開放外國觀光客以團體旅遊方式入境。基本上，這對旅遊產業發達的日本而言是個好消息，但外媒報導，部分當地人卻不樂見，除了希望保持邊境管制以外，甚至還認為少了遊客，反而更加清幽。

受到疫情影響，日本國際旅客雪崩下滑，CNBC報導，根據日本觀光廳數據顯示，日本外國觀光客人數從2019年的3200萬人降至去年僅剩不到25萬人，如今日本旅行社也因國內民眾需求的轉變，調整旅遊方針。

旅行社Japan Localized創辦人Dai Miyamoto表示，儘管目前日本人已經開放出國旅遊，但許多人仍選擇待在國內；實際上，日本國內旅遊在疫情前就相當受歡迎，根據觀光廳數據顯示，2019年國旅總額高達21.9兆日元。

根據觀光廳資料顯示，日本2019年達到近3200萬國際旅客，相較十年前僅680萬人迅速成長，而其中就包括文化底蘊豐厚的京都；對於觀光客銳減，京都居民反而認為「清幽又回來了」，旅遊業者Craft Tabby的開發人員Lee Xian Jie說，很多京都居民都不滿觀光客沒禮貌、大聲喧嘩，「他們說現在就像20年前美好的舊京都一樣，只是這可能也將結束了」。

日本NHK調查，超過65%的受訪者認為應該維持邊境管制，甚至是強化這些措施。貝恩策略顧問日本分公司董事長Shintaro Okuno援引研究機構PRB數據，日本有近三成的人口年齡超過65歲，而鬆綁邊境管制的決定可能最不受老年人歡迎。

他續指，由於疫情是外國人帶進日本國內，老年人對此往往比年輕人更帶有偏見，作為高齡化社會的日本，政府加強邊境管制以保護老年人身心，這能夠理解，甚至在疫情最嚴峻時期，當地連同來自日本其他地區的人都會產生警惕。

然而，居住在大城市的日本人卻有著不同的見解，有人認為日本對疫情的管控太過嚴苛，一名老師則表示，日本需要更多的外國人來旅遊，經濟才能復甦，「我們需要開始過正常的生活」。