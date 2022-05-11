軟體科技服務起家的CakeResume近年看準科技人才荒趨勢，從單向工具服務提供者角色，轉型為跨地域、跨領域的雙向媒合求職平台，為企業端推出AI人力搜尋引擎及數據分析技術，協助企業更精準地進行有效招募，更成為Google、TSMC、MediaTek、Realtek、IBM、L’Oreal等各大知名企業的策略徵才夥伴。

CakeResume奠基於百萬人才資料庫，提供訂閱制人才搜尋引擎服務，並設置專精各產業的招募獵才顧問團隊，運用AI自動化履歷推薦系統及演算法配對機制，採用數據分析及職缺精準曝光技巧，使企業夥伴精準高效觸及活躍科技人才，迄今已協助軟硬體、金融、快消品等多元產業精準徵才，平均每月創造單一企業與上萬求職者取得聯繫的機會。

CakeResume網站訪問總量平均每天有超越四萬人流造訪量，與傳統人力銀行相比，平均每天多出一萬網站訪問總量，其中，知名企業如研華科技、CyberLink，鎖定科技人才庫及精準徵才技術兩大亮點，在眾多台灣既有人力平台中選擇CakeResume作為合作夥伴，大力搶才。

而在科技演進下趨動數位轉型加速發展，求職履歷早已不限於傳統文字形式，融入多媒體資源、彈性選材製作客製化的線上履歷，已成在企業大舉徵才中脫穎而出的求職成功關鍵。

有鑑於此，CakeResume也打造無痛進入的履歷編輯器，主打「操作精簡化、功能模組化、彈性客製化」三特色，不熟悉數位設計軟體的用戶，也能藉由既有模板素材結合多媒體形式，營造出精要且能引發共鳴的個人故事，縮短求職者與企業間的差距，協助用戶掌握求職先機。