美股上市的大陸線上房屋交易平台貝殼11日在港交所掛牌，成為首家以「雙重主要上市＋介紹上市」形式回港的中概股。貝殼在港上市首日股價開低走高，終場收漲2.5％（與開盤價相比）至30.75港元，但仍低於發行價（30.854港元），港股市值為1,166.42億港元。

截至台北時間11日傍晚6時41分，貝殼美股盤前上漲1.61％至12.02美元。

中國證券報報導，貝殼共同創辦人彭永東在上市儀式中表示，從鏈家到貝殼，我們見證並參與居住領域數十年發生的變化—科技重塑居住體驗，服務者價值崛起。作為領先的線上線下一體化房產交易和服務平台，我們看到大陸家庭對美好居住的期望不斷提升。

然而，在港上市前一天，貝殼卻傳出裁員消息。澎湃新聞10日報導引述貝殼內部人士透露，新一輪裁員涉及產業研究、營運、中後台等，多個部門人員出現調整。

財聯社報導，受到大陸房市交易平淡影響，貝殼2021年部分經營指標下滑。貝殼2021年營收年增14.57％至人民幣（下同）807.5億元，淨利年減59.9％至22.9億元。

香頌資本執行董事沈萌表示，與美股不同的是，港股不存在與大陸的監管衝突，同時大陸投資者具有更正式的投資途徑和管道，因此貝殼在港股未來的表現，會優於目前在美股的表現。