軍事新聞網站「Military.com」10日報導，美國陸軍正重組駐防於阿拉斯加的部隊，以發展針對俄羅斯和中國大陸的極地作戰能力；而身為該軍種主力作戰載具之一、卻無法在當地酷寒氣候下可靠運作的320輛史崔克（Stryker）甲車，則可能被全面撤出，面臨淪為備用零件的命運。

根據報導，美國陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）10日在聯邦參議院撥款委員會（Senate Appropriations Committee）的聽證會中表示，雖然尚未做出最終決定，但該軍種正考慮將史崔克甲車移出阿拉斯加；而若此事成真，這批甲車可能被分配至其他地區，或當作備用零件使用。

「Military.com」和《國防新聞》（Defense News）指出，美國陸軍第25步兵師（25th Infantry Division）第1史崔克旅級戰鬥隊（1st Stryker Brigade Combat Team）雖然部署在阿拉斯加，擁有約320輛史崔克，但該型甲車並非為極地作戰所設計，無法在阿拉斯加可達華氏零下65度（約攝氏零下53.9度）的酷寒氣候下可靠運作，過大尺寸和輪式設計也不適合當地的狹窄道路或積雪荒野。

美國陸軍上週宣布，已決定將目前下轄第25步兵師第4空降旅級戰鬥隊（4th Brigade Combat Team (Airborne)）和第1史崔克旅級戰鬥隊的阿拉斯加美國陸軍（U.S. Army Alaska），改組為第11空降師（11th Airborne Division），與專司叢林作戰的第25步兵師「切割」，聚焦於大國競爭環境下的極地作戰需求，包括採購寒冷氣候全地形載具（Cold Weather All-Terrain Vehicle，CATV）等關鍵設備、加強相關訓練等，以對抗近年來不斷對北極展現興趣的中國大陸，以及擁有大量該區域領土的老對手俄羅斯。