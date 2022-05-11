網紅張香香從「無名十大正妹」發跡，憑藉甜美臉蛋與犯規的E級魔鬼身材，被網友封為「乳溝女神」；她近年則將重心轉向IG發展，吸引67.6萬人追蹤。之前她曾分享「胸部放在水豚君上」的辣照，還有日前的「濕滑拉胚初體驗」，即便是健康的性感也引人遐想不斷；近日她依舊延續自己的火辣尺度，不論是紫色女神裝「中間挖洞」，或黑色比基尼、棕色吊橋式小可愛，都將她的「人字形」南半球波濤洶湧曝光。

張香香2週前上貓空追夕陽，寫道：「第1次去晚上，第2次去下雨，希望以後第3次能看到夕陽」，畫面中她上身穿著紫色女神裝，布料剪裁繞過後頸交叉包覆她的堅挺UU，「中間挖洞」的設計讓她的南半球呈現倒心形，從正面看過去就像是「人字形」溢出；網友驚呼：「哇嗚 噴鼻血」、「夕陽很難追」、「我不行ㄌ」、「妳太辣」、「我只能說你這配色很屌」，以上多是同為網紅的辣妹在誇，美照獲得3.1萬讚。

張香香5天前又造訪全新的網紅打卡聖地，只見她躺在度假酒店的躺椅式折疊床上，身穿黑色線綑式比基尼，將她的葫蘆形完美身材充分展現，人字形南半球再次霸氣外露，從絕對領域延伸出的一雙美腿交疊也很有看頭；香香寫道：「沒有文案，因為我想不到」，網友再次暴動：「妳比文案更容易讓人戀愛」、「超級辣」、「這麼漂亮的照片不用文案」、「只要有香的美照就好」、「受不了」，更短時間累積3.3萬讚。

前兩天發生東部海域6.1級地震，張香香當時似乎正在睡覺，PO出對鏡自拍辣照說：「醒來才發現有大地震，我整個睡歪沒感覺」，她著挖洞黑長褲上搭棕色吊橋式小可愛，不但人字形南半球再次見客，連中腹川字形馬甲線腹肌也明顯可見；粉絲又被電暈：「妳這樣太正了導致太震了」、「誰准你這樣」、「齁好辣」、「齁好辣」、「辣到我心頭一震」、「太震太辣太犯規啦」，再次秀出正妹圈好人緣，更快達到3.7萬讚。

張香香擁有精緻美貌和21吋小蠻腰，加上E級傲人上圍，從無名時期就是不少人心目中的女神，她也是PTT表特版常客，網路人氣超高，如今仍從事網拍模特兒的她，偶爾也上綜藝節目。張香香平時靠運動維持完美曲線，會做瑜珈時特別訓練臀部或打拳擊，多年來身材完全沒走樣。