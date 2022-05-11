東南亞第三大經濟體馬來西亞，其央行11日意外升息1碼至2％，為逾四年來首次升息，因為內需與出口持續強勁，讓經濟穩步成長。

馬國上一次升息是2018年1月，當時升息1碼至3.25％。2019年5月開始多次降息。2020年7月降至1.75％創新低，以緩和因新冠疫情而封城對經濟造成的衝擊。其後央行維持此水準以刺激經濟。

央行表示馬國經濟穩定成長，所以貨幣政策委員會決定開始持續縮減寬鬆貨幣規模。新冠肺炎已轉變成地方性流行病，因此馬國解除防疫限制和對外重新開放邊境，從而強化經濟活動。

儘管央行意外升息，但凱投宏觀（Capital Economics）亞洲經濟師霍姆斯（Alex Holmes）預期央行會以非常緩慢方式緊縮貨幣。

因為馬國有燃料補貼政策而不受全球高油價影響，讓3月通膨率僅年增2.2％，使央行沒有升息壓力，政策能專注於支持經濟復甦。他預期央行年底前只會再升息2次，各升息1碼，明年初再升息1碼至2.75％。

央行預估今年通膨率在2.2％到3.2％之間，核心通膨在2％到3％之間。其強調馬國經濟展望正面，去年第四季經濟已從前一季的年跌4.5％轉為年增3.6％，投資活動與經濟前景均好轉。

路透調查預估馬國首季經濟年增4％，今年成長6.1％，明年成長5％。馬國13日公布首季國內生產毛額（GDP）。

央行指全球經濟繼續重新開放，和馬國勞動市場的人力不足情況改善，部份抵銷掉俄烏戰爭與中國多地封城等造成的影響，從而繼續推動馬國經濟復甦。

儘管如此，央行認為仍然有不少風險會威脅經濟成長，包括全球經濟成長表現較外界預期疲弱、地緣政治衝突進一步升級、供應鏈中斷問題持續惡化、和新冠疫情拖累經濟等。