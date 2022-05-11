近日傳出本月10日起居家照護者可拿到防疫支援包消息，讓不少民眾信以為真，事後卻完全沒收到，引起民怨，對此指揮中心今晚(11日)也發出聲明稿緊急澄清，表示遭有心人士冒用散播不實消息，請民眾不要相信也不要轉傳，以免觸法。

指揮中心表示，近日社群軟體中，有心人士假冒指揮中心名義散播「5/10起發放居家照護防疫支援包」等假訊息，中央流行疫情指揮中心今(11)日嚴正澄清，此圖卡資料並非指揮中心發布之訊息，指揮中心呼籲民眾，疫情相關資訊以指揮中心記者會公布之新聞稿及圖卡為主，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

指揮中心重申，有關疫情相關資訊及政策，均會由指揮中心統一對外公布，勿輕信社群軟體流傳消息，以免自身權益受損。另提醒民眾，防疫相關資訊應以官方資訊發布內容為主，若對訊息有疑問，可至政府部門官方網站查詢(如衛生福利部、經濟部、外交部、經濟部、內政部等)，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播。

指揮中心表示，若有不確定消息，詳情可上官網查詢 (http://at.cdc.tw/Q7S2Vt)。