藝人小嫻（黃瑜嫻）、金剛（李信樵）交往1年多，是戀人也是事業夥伴，今（11日）卻無預警開直播宣布分手，令外界震驚。其實早在今年3月，小嫻就抱怨過金剛，指對方打呼像打雷。

小嫻在今年過生日前夕，曾在臉書發文揭露金剛的缺點：「再也受不了，起床腰痠背痛，翻來翻去睡不著，每次都比阿北（金剛）慢睡著，必須聽他的打呼聲，天知道他打呼若打雷」，還開玩笑說比金剛早睡是人生目標，為此小嫻購買新床墊，直呼：「好好休息真的是最棒的禮物」。

而小嫻42歲生日時，金剛早在前一晚就親自準備蛋糕替女方提前慶生，甜蜜地告白：「希望妳每天開開心心的，然後我如果惹妳妳也不要生氣，因為身體健康最重要喔」，也謝謝小嫻在他生日時，承諾要改自己的脾氣，金剛暖心說：「這些我都有感受到喔，也謝謝妳願意陪我一起努力一起好好生活，謝謝妳的一切」。

想不到今（11日）兩人開直播宣布已分手近1個月，金剛坦言：「我們純粹只是因為個性的差異，最後選擇這樣的模式，但是我們還是好朋友。」說著說著還落下男兒淚；而小嫻也表示當朋友比較沒有壓力，「分手不是否定對方，只是看著岌岌可危的狀態，覺得不忍心再繼續下去。」最後，兩人互相感謝彼此曾經的陪伴，結束長達37分鐘的直播。