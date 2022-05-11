菲律賓總統大選告一段落，總統杜特蒂長女薩拉篤定當選下屆副總統。薩拉的發言人今天說，她將全力支持馬可仕新政府，同時表示她希望接掌國防部。

根據菲律賓選舉委員會非正式即時計票，目前開出逾98%選票，前獨裁統治者馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）獲得逾3109萬票，副手薩拉（Sara Duterte）則拿下3154萬多票，兩人都篤定當選。

菲國憲法規定，正副總統分別民選產生。本次正副總統篤定當選人來自同一陣營是少見的情況。

1987年憲法開始實行後，直到上屆大選，除了2004年總統候選人雅羅育（Gloria Macapagal Arroyo）和副手順利當選，其他4次的正副總統當選人都來自不同陣營。

另外，菲律賓憲法明文規定，副總統「可被任命為內閣成員」。

薩拉的發言人佛拉斯科（Christina Frasco）今天接受ABS-CBN新聞台訪問時說：「薩拉表示她對（接掌）國防部感興趣。當然她會全力支持小馬可仕政府。」

薩拉目前是菲律賓武裝部隊（AFP）預備役上校。

菲律賓憲法規定，總統大選後，須由參眾兩院檢票後，才會正式公告正副總統當選人。參眾兩院議長已表示，預計5月底前會公告大選結果。

下屆菲律賓總統將於6月30日宣誓就職。

小馬可仕1月曾說，薩拉已表態，若當選副總統，希望接掌國防部。他表示，剛聽到薩拉這麼說時很驚訝，但後來覺得「這是個好主意」。

小馬可仕說，薩拉告訴他，她在納卯市（Davao）有處理恐怖主義和安全問題的經驗，並擁有很多有助處理這些問題的計畫。

杜特蒂家族勢力位於菲律賓南部納卯市，薩拉原任納卯市長。菲國南部民答那峨島有若干地區遭親伊斯蘭國（Islamic State）極端分子占領，治安不佳。

薩拉選前曾說，若她當選，將推動所有18歲以上菲律賓人強制服兵役。