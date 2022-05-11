旗艦新機陸續登場，Sony就在今日（11日）發表了全新Xperia 1 IV旗艦機款，主打全球首款潛望式望遠光學變焦鏡頭，三鏡頭皆支援4K 120fps高幀率錄影，同時首度搭載120fps高速讀取感光元件，皆支援每秒20張超高速連拍，每秒60次計算達到快速精準對焦，而且還有旗艦1系列首加入的Videography Pro，並新增即時直播功能，亦可連接Vlog外接螢幕，滿足各式直播需求，更加入了全新推出Music Pro行動錄音室功能，能夠以手機麥克風錄製的人聲與音樂，再上傳至付費的雲端Studio Tunging去處理機制具備音源分隔技術，排除不想要的雜音，並重現Sony優質高靈敏麥克風的錄音效果，同時產生類似錄音室的混音效果。

Xperia旗艦1系列首度加入Videography Pro，並加入即時直播功能，亦可連接Vlog外接螢幕。（Sony提供）

Sony Xperia 1 IV推出專屬配件，Vlog外接螢幕(XQZ-IV01)，定價6990元；藍牙無線遙控拍攝握把(GP-VPT2BT)，定價3980元。（Sony提供）

全新Xperia 1 IV旗艦機款推出12GB RAM/256GB ROM、共幻境紫、冰霧白與夜瑟黑 3色，以及12GB RAM/512GB ROM、共幻境紫與夜瑟黑 2色兩個版本，定價3萬6990元起。（Sony提供）

全新Xperia 1 IV旗艦機款推出12GB RAM/256GB ROM、共幻境紫、冰霧白與夜瑟黑 3色，以及12GB RAM/512GB ROM、共幻境紫與夜瑟黑 2色兩個版本，定價3萬6990元起；13日至22日期間開放預購，更享超值預購禮包括Xperia 1 IV原廠背蓋、Xperia快充組，於指定通路預購手機再加碼螢幕碎屏險1年及KKBOX 無損音質服務首2個月免費優惠，24日正式開賣。

Xperia 10 IV共有羽黑、羽綠、羽白、羽紫四色，預計6月在台上市，定價1萬2990元。（Sony提供）

Sony也同步推出全球最輕5000mAh的Xperia 10 IV 5G智慧手機，主打輕量化及大容量電池，主鏡頭支援OIS光學防手震，同時三鏡頭相機效能全升級，具備全新演算法和影像處理技術，可於低光源啟動HDR模式，而獨立夜拍模式也再進化，新增了超高解析縮放技術，以帶來更清晰的變焦影像，支援360 Reality Audio和360 Reality Audio Upmix模擬音效，帶來沉浸式音效，支援IP65/68防水防塵，共推出羽黑、羽綠、羽白、羽紫 4色，定價1萬2990元，預計6月在台上市。