印度網紅雅米尼(ER Yamini)在IG與Youtbue有許多訂閱者，不過她發現自己在不知情下竟然還有推特帳號，而且表態支持俄羅斯。這不是她的本意，她表示自己不在這場戰爭中站隊，趕緊出面澄清。在俄烏戰爭發生後，推特上出現許多宣傳支持俄羅斯的帳號，但許多是假帳號。

BBC報導，3月初，雅米尼的支持者問她為什麼支持俄羅斯，她不明白是何意。支持者傳給她一個使用她的照片的推特賬戶，分享著印度支持俄羅斯的圖片，還有一個標籤“#IStandWithPutin(我支持普丁)「真正的友誼」。

雅米尼澄清說她，不支持俄烏戰爭中的任何一個國家，並擔心她的粉絲因此誤會。

推特上的假帳號在戰爭發生後明顯變多， 標籤#IStandWithPutin(我支持普丁) 和#IStandWithRussia(我支持俄羅斯)也很多，特別在靠南部的區域，比如印度、巴基斯坦、南非和奈及利亞等國家。

線上虛假線上訊息研究公司 CASM Technology 的創始人卡爾米勒( Carl Miller)說：「這很可能是由機器人系統、帳號產生器，或盜取賬號形成的，而且有目的性，多數假帳號是形塑對普丁的支持。」

CASM公司分析3月2日至3日，不同語言系統的9,907 個宣傳支持俄羅斯的帳號資料，發現超過1,000 個帳號具有類似垃圾郵件的特徵。BBC也自己調查了數百個不太真實的個人資料，也得到相似的答案，這些帳號看起來真，但實際上是假的。

推特表示，網站禁止冒充「個人、團體或組織誤導、混淆或欺騙他人」，為了解解決假帳號問題，自戰爭開始以來，推特已經刪除了超過 10萬個違反其規定和垃圾郵件的帳號，以「我支持俄羅斯」、「我支持普丁」的帳號也會被鎖住。

但推特認為，即使有這些現象，目前並沒有發現煽動烏克蘭戰爭的情緒的證據。