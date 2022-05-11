張檬在劇中大膽倒追黃維德。（緯來育樂台提供）

黃維德在《琅琊榜》中成功塑造「譽王」一角，這次接下經典古裝大戲《開封府》，顛覆包青天鐵面無私形象，他扮演的包拯竟會瞪眼加小碎步，讓觀眾耳目一新，黃維德說：「接演包拯，就考慮如何呈現不一樣的包青天，雖然也擔心觀眾不買單，既然已經認真想過，難得的機會，那就勇敢實踐，希望打破觀眾對包拯的印象」。

《開封府》的故事發生在北宋真宗、仁宗年間，張檬在劇中飾演開封府尹的千金大小姐雨柔，她放棄了錦衣玉食的生活，倒追包拯，成了包拯的「小跟班」。張檬笑稱：「自己根本是女漢子，宋代版的《我的野蠻女友》。」劇中倒追包拯，張檬說如果現實中遇到喜歡的人，也會一樣大膽地追愛。

《開封府》是黃維德與張檬第一次合作，張檬說，黃維德戲裡戲外都是暖男子，尤其在我們倆演對手戲時，當時特別冷，他看我手裡沒有暖暖包，就會將自己手上的暖暖包塞給我。

1993年金超群領銜的長篇電視劇《包青天》的包拯家喻戶曉，《開封府》的電視劇已經拍多個版本，這次由黃維德、張檬、甘婷婷領銜主演的，將在5月12日(四)晚間9點在緯來育樂台播出。

《開封府》改編自北宋年間的經典傳奇《七俠五義》，故事講述襁褓的包拯因皮膚黝黑被父親當做怪物遺棄，後被大哥救回撫養長大，從一個傻小子變得聰慧過人的包青天，並掙脫腐朽的官場桎梏，屢破奇案、懲奸除惡，最終迎來北宋的鼎盛時代。1993年金超群領銜的長篇電視劇《包青天》皮膚黝黑、額頭有“月牙”的包拯家喻戶曉。關於「開封府」的電視劇已經拍過很多個版本，這次由黃維德、張檬、甘婷婷領銜主演的《開封府》，將在5／12(四)晚間9點在緯來育樂台播出。

在《琅琊榜》中成功塑造“譽王”一角的黃維德，有了＂演技派大師＂的稱號，這次回歸古裝劇。黃維德重新演繹經典人物包拯，顛覆觀眾對包青天形象，甚至被網友評：有毒！黃維德的瞪眼及小碎步，從前期的負評到口碑逆襲，網友甚至紛紛留言，愛上＂黃維德飾演的包拯＂。黃維德表示：「接演包拯，就考慮如何呈現不一樣的包青天，雖然也擔心觀眾不買單，既然已經認真想過，難得的機會，那就勇敢實踐，希望打破觀眾對包拯的印象」。

《開封府》的故事發生在北宋真宗、仁宗年間，張檬在劇中飾演開封府尹的千金大小姐雨柔，她放棄了錦衣玉食的生活，倒追起包拯，成了包拯的＂小跟班＂。張檬笑稱：自己根本是女漢子，宋代版的＂我的野蠻女友＂，倒追包拯，如果現實中遇到喜歡的人，自己也會像”雨柔＂一樣大膽地追愛。《開封府》是黃維德與張檬第一次合作，張檬說，黃維德戲裡戲外都是暖男子，尤其在我們倆演對手戲時，當時特別冷，他看我手裡沒有暖暖包，就會將自己手上的暖暖包塞給我。

《開封府》改編自北宋年間的經典傳奇《七俠五義》，故事講述襁褓的包拯因皮膚黝黑被父親當做怪物遺棄，後被大哥救回撫養長大，從一個傻小子變得聰慧過人的包青天，並掙脫腐朽的官場桎梏，屢破奇案、懲奸除惡，最終迎來北宋的鼎盛時代。