尪拒絕結紮理由令人憤怒！1名人妻生下3胎後一直要求丈夫去結紮，丈夫本來答應，後來又改口拒絕，還說「如果離婚，我還要跟別人生耶」，讓人妻氣炸，她說自然產生3胎已經很痛，這次換老公痛1次很公平，如今丈夫堅持不肯，她大喊「有結紮的都是真男人、好男人！」

該名人妻在臉書「爆怨公社」上發文表示，她已經生了三胎，原本就一直要求丈夫去做結紮，丈夫本來已經答應會去，但現在卻改口拒絕，對方理由竟是「如果離婚，我還要跟別人生耶」，讓她痛罵男人到底多怕結紮，「去結紮是要他命是不是？就算要他命根子也沒差了啊！」

人妻生3胎後要求丈夫去結紮，丈夫拒絕稱「如果離婚，我還要跟別人生耶」，讓人妻氣炸，她說自然產生3胎已經很痛，這次換老公痛1次很公平。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該人妻說，她已經生了2女1男，3胎都是自然產，沒有用無痛，她了解傷口的疼痛，但她已經痛了3次，輪到丈夫痛1次應該很公平，但如今丈夫堅持不做結紮，讓她怒罵「但現在死都不去，有結紮的都是真男人、好男人！」不過不少男網友說她無理取鬧，不結紮、做好避孕措施也可以。

其他網友反應兩極，有網友勸原PO丈夫不要離婚，不要讓原PO出來害別人，原PO則不滿反嗆「我都42歲了是還有誰要嗎？我一輩子都沒害過人」，也有過來人說「結紮不會很痛，只是手術過程不舒服」、「紮了好處超多！而且完全不影響性功能」、「妳跟老公說沒結紮不要碰我，他就去了」、「好一個離婚還要生，離婚就把小孩都給他，顧好顧滿」。