針對立院三讀放寬雙重國籍國民可任公職一事，網友狠諷刺，「民進黨真的亂搞」、「騙台灣人」、「只針對有黨證的！」

立院三讀放寬雙重國籍國民可任公職一事，銓敘部澄清，這次公務人員任用法修正，僅是因應極少數國家，如阿根廷，因法令限制不准許放棄國籍而無法擔任公職者，為保障憲法第18條所定人民服公職權利而修正，並非「全面開放」雙重國籍人員得擔任公職。

銓敘部表示，雙重國籍人員因外國法律以致無法放棄該外國籍及取得證明文件，如已於到職前辦理放棄外國國籍，且經外交部查證屬實，仍得任用為公務人員，並以擔任不涉及國安、國家機密之機關及職務為限，並未改變現行既有「公務人員不得兼具外國國籍」的政策方向。

不過，PTT網友狠諷，「有多少阿根廷國籍的人來當公務員？為了他修法？」「準備看看到時有哪些怪特例！」、「只針對有黨證的」、「極少數國家？能表列公告嗎？」、「民進黨真的亂搞」、「選舉騙台灣人」！