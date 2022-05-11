嘉義市議員戴寧被控涉嫌詐領助理費共518萬7774元，檢方今天依貪汙罪起訴，並建請判處重刑24年，移審至嘉義地方法院，法官開接押庭後裁定繼續羈押禁見，今晚還押看守所。

法院發言人洪裕翔表示，法官認為戴寧雖否認犯行，但涉案情節重大、涉案期間長且推諉給其已逝父親，證人4人，仍有串證之虞。

戴寧委任律師陳澤嘉表示，對法院裁定繼續羈押禁見，非常遺憾，將會儘速提出聲明異議來救濟。