嘉議員戴寧貪汙罪起訴求重刑24年 法院裁定續押 律師回應 22:002022/05/11 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市美女議員戴寧涉嫌詐領助理費。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市議員戴寧被控涉嫌詐領助理費共518萬7774元，檢方今天依貪汙罪起訴，並建請判處重刑24年，移審至嘉義地方法院，法官開接押庭後裁定繼續羈押禁見，今晚還押看守所。 法院發言人洪裕翔表示，法官認為戴寧雖否認犯行，但涉案情節重大、涉案期間長且推諉給其已逝父親，證人4人，仍有串證之虞。 戴寧委任律師陳澤嘉表示，對法院裁定繼續羈押禁見，非常遺憾，將會儘速提出聲明異議來救濟。 綠議員涉販毒被起訴 藍籲蔡英文掃毒從自家做起 嘉義市議員戴寧詐領518萬助理費 死不認罪遭求處24年重刑 #戴寧 #貪汙罪 #起訴 #24年 #還押 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 向綠能業者收賄 台西鄉長150萬交保 04:102022/05/05 社會新聞 國道6號東草屯休息站 斥資4.5億動工 估2024年啟用 18:322022/04/22 生活 疑內線交易 高檢駁再議 光寶集團宋恭源不起訴確定 09:192022/05/10 社會 黑心律師告輸了！ 控警違法盤查 檢不起訴原因很簡短 10:112022/04/25 社會 向廠商索賄連威而鋼也要 前桃園經發局長不認貪汙罪 19:212022/05/02 社會 扯中天付費綁收視 加重誹謗起訴 04:102022/05/03 政治要聞 淡水貪警開庭鬧劇 律師嗆人身攻擊 檢察官：歡迎提告 16:112022/04/21 社會 許純美抓賊 反被控誣告獲不起訴 04:102022/04/21 社會新聞 保全惡狼性侵實習生 強拍裸照恐嚇被起訴 04:102022/04/22 地方新聞 《國際產業》iPhone折疊機有影 傳蘋果開發無偏光片OLED面板 15:392022/05/10 財經 邢泰釗人事過關 3在野黨拒背書 04:102022/04/27 社會新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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