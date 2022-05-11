比克是《七龍珠》裡的重要角色。（索尼影業提供）

【七龍珠超：超級英雄】將於今年8月躍上大銀幕與動漫迷相見。（索尼影業提供）

《七龍珠》動畫風靡全球超過30年，索尼影業合資的動漫平台Crunchyroll與日本東映動畫今天正式宣布，今年暑假將推出最新力作【七龍珠超：超級英雄】，於8月19日在台電影院上映。

持續擔任孫悟空聲優36年的野澤雅子將繼續肩負起孫悟空、孫悟飯和孫悟天父子三人的配音，此外製作團隊也找來兩位當紅聲優，包括擔任【進擊的巨人】里維兵長配音的神谷浩史來為伽瑪1號發聲、以及擔任【鬼滅之刃】上弦之貳童磨配音的宮野真守來為伽瑪2號發聲，讓粉絲非常期待他們在七龍珠中的表現！

【七龍珠超：超級英雄】將由原作作者鳥山明監督故事腳本以及角色設計，故事講述承襲被孫悟空擊垮的紅緞帶軍團意志的人們，打造了自稱是超級英雄的人造人伽瑪1號以及伽瑪2號，並襲擊比克以及孫悟飯展開對決。

Crunchyroll的總經理Rahul Purini表示：「超過30年來，七龍珠系列讓全球的動漫迷為之瘋狂，跟著這位最強大的戰士一起守護地球對抗惡勢力！我們真的很興奮能與東映動畫合作，將最新的【七龍珠超：超級英雄】帶給期待繼續這場冒險的所有超級粉絲軍團，也讓可能第一次認識這部作品的觀眾對七龍珠產生更大的興趣。」