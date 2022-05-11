話題不斷的網紅連千毅，日前在直播分享自家小編「牙牙小姐」的照片，還把臉遮住，但專業網友立刻抓包，照片主角其實是有「最強奶媽」封號的網美謝薇安；事發後，謝薇安今（11日）氣得在IG連發限時動態，更痛罵連千毅「有什麼毛病？」

連千毅和勾惡的風波剛平息，日前又傳出他把性感助理長瀨昆妮罵到離開直播，隻身上陣開播，過程中還透露有一名小幫手「牙牙小姐」，還表示網友在底下刷留言，他就公布「牙牙小姐」比基尼照；連千毅成功勾起網友好奇心，直播馬上一連串留言，他也公開一張比基尼辣照，但用手指把女方臉部遮住。

謝薇安得知照片被連千毅盜用後，非常火大。(圖/ 摘自謝薇安IG)

原本粉絲都很羨慕連千毅，身邊助理或小幫手都是身材火辣的正妹，但馬上有眼尖網友發現不對勁，照片其實是有「最強奶媽」封號的網美謝薇安；謝薇安本人得知照片遭盜用，還是相當有名的連千毅，今日氣得在IG連發限時動態，直接點名連千毅嗆「有什麼毛病？」、「是要我牙起來嗎？墾丁你個香蕉蛋糕」、「我不是你家小編」。

謝薇安被盜照後，在IG氣得連發限時動態。(圖/ 摘自謝薇安IG)

謝薇安被網友封為「最強奶媽」，昔日IG粉絲數高達497萬人，當時僅次於天王周杰倫，但2020年底她崩潰地表示，長期辛苦經營的IG無預警遭停用，近500萬粉絲數全都沒了；之後謝薇安向IG官方提出申訴無果，只好新辦一個帳號，目前也有超過70萬粉絲。