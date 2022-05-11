中信兄弟吳哲源緊急頂替賽前快篩陽性的呂彥青先發，他臨危受命繳出6.2局失2分的好投，助隊以4比2擊敗統一獅，這不僅是他相隔640天的一軍勝投，更是生涯首場先發勝。

賽前接獲獅隊陣中有球員快篩陽性，兄弟全隊也立刻快篩確認陣中成員狀況，結果原訂今天先發的呂彥青及一軍牛棚教練林恩宇也呈現陽性，兄弟臨時換投，由吳哲源先發。

這是吳哲源生涯第2場先發，他前6局僅被獅隊敲出3支零星安打、無失分，直到7局下2出局才被羅暐捷敲出2分炮失分。兄弟換上廖乙忠中繼，成功踩住煞車，楊志龍、終結者李振昌也都力保不失，兄弟最終就以2分差勝出。

對於吳哲源的表現，總教練林威助給予肯定，「他的控球精簡，有效打亂對方打者節奏，讓對方擊出不營養的球。」他也坦言看到吳哲源有如此表現是出乎意料之外，「比想像中好一點，一開始也沒預想到他球數能如此精簡。」

吳哲源則表示，賽前得知呂彥青快篩陽性時，教練團就對他說：「今天先發投手換你了。」，他笑著說：「但我跟教練說，教練我還沒驗，要不要等我驗完再說。」得知要先發，吳哲源興奮感大於緊張，「因為機會來了嘛！」

總計吳哲源用97球先發6.2局，僅被敲5支安打失2分，另投出3次三振、沒有任何保送，能有如此表現連他自己都有些感到意外，「畢竟是第2場先發，但想證明給教練看。」而他此役沒有保送，吳哲源有些驕傲的說：「控球是我的專利，對我來說很有自信的，所以如果保送會很在乎，就儘量不要保送。」

也因此有了這樣的想法，7局面對羅暐捷時雖然球數落後還是選擇「直球對決」，「那球算是失投，投到後面真的沒力了，但當下想說如果保送他，下一棒上來全壘打的話只差1分，還不如那個打席就與他對決，結果最後就如預期，我們還握有2分領先優勢。」

前一場勝投已是640天前，且是中繼拿下，這是吳哲源生涯首場先發勝，他說：「沒有辦法形容現在的感覺，因為一路走來不容易，要感謝的人很多，也要謝謝教練給機會才有這個勝投。」