近年戶外運動、旅行相當流行，不少人都開始購入運動攝影機，更多人入手空拍機，來在戶外運動、旅行時能夠拍攝出遊的Vlog及大自然美景，但假如新手也想加入空拍的行列，DJI就推出了全新的「Mini 3 Pro空拍機」，主打小巧且專業的功能，更搭配全新架構雲台，能夠滿足現今社群平台上直拍需求的影片，不管是新手或想要輕便攜帶的專業空拍老手，同樣都是最新的輕巧型選擇。

DJI Mini 3 Pro 搭載 11.3 英寸影像感測器，新增雙原生 ISO，支援直出 HDR 影像 ，最高可錄製 4K/60fps 視頻和拍攝 4800 萬像素 RAW 格式照片，支援1080p/120fps 慢動作攝影。（DJI提供）

DJI Mini 3 Pro空拍機搭配的全新架構雲台，能夠實現無損豎拍、大角度仰拍，還支援焦點跟隨功能，配備智慧跟隨、聚焦、興趣點環繞三種跟拍模式。（DJI提供）

DJI Mini 3 Pro空拍機此次以「小有成就」概念打造僅249g的輕巧機身，機臂摺疊方式和機身結構均經過重新設計，同時改變機身傾角和增大槳葉面積，降低了風阻從而大幅提升動力效能，智慧飛行電池可實現長達34分鐘的續航時間，而選配長續航電池更可實現最長47分鐘的續航力，更提供全新三向避障設計，能實現更好的自主路徑規劃及靈敏避障，可自動探測並躲避飛行路徑中的障礙物順滑飛行，其動力冗餘設計更可帶來最高可抗 5級風的功能，搭載了 1/1.3 英寸感測器，新增雙原生 ISO，支援直出HDR影像，最高可錄製 4K/60fps 視頻和拍攝 4800 萬像素 RAW 格式照片，支援1080p/120fps 慢動作攝影，還新增D-Cinelike色彩模式，為創作者提供更廣闊的調整空間，而搭配的全新架構雲台，能夠實現無損豎拍、大角度仰拍，還支援焦點跟隨功能，配備智慧跟隨、聚焦、興趣點環繞三種跟拍模式。

DJI Mini 3 Pro空拍機此次以「小有成就」概念打造僅249g的輕巧機身，機臂摺疊方式和機身結構均經過重新設計，同時改變機身傾角和增大槳葉面積，降低了風阻從而大幅提升動力效能。（DJI提供）

DJI Mini 3 Pro 單機、配備 DJI RC-N1 標準遙控器，定價2萬2090元，DJI Mini 3 Pro帶屏控飛機套裝，定價26690元，暢飛電池套裝定價4990元，暢飛長續航電池套裝定價6890元。（DJI提供）

DJI Mini 3 Pro 單機、配備 DJI RC-N1 標準遙控器，定價2萬2090元，DJI Mini 3 Pro帶屏控飛機套裝，定價26690元，暢飛電池套裝定價4990元，暢飛長續航電池套裝定價6890元；即日起，在指定通路開放預購，預計5月下旬出貨。同時還推出了DJI Mini 3 Pro的保障計劃「DJI Care隨心換」同步上線，提供全方位意外保障解決方案，DJI Care 隨心換1年版 （DJI Mini 3 Pro） 定價2290元，提供1年內2次低價置換權益；DJI Care 隨心換2年版 （DJI Mini 3 Pro） 定價3690元，提供2年內3次低價置換權益、第二年官方延保服務。