南韓「美聲女團」Davichi於2008年成軍出道，唱紅《悲傷承諾》、《8282》等多首膾炙人口的歌曲；成員李海利今(11日)突然貼出手寫信宣佈喜訊：「我要結婚了」，即將於7月與圈外人男友成婚；團員好友姜珉炅逗趣留言說：「我會閃邊，你們要好好生活喔」，笑翻所有粉絲。

女子美聲天團Davichi成員李海利與姜珉炅因聲線高亢，而有「鐵肺姊妹」的美譽，唱紅《悲傷承諾》、《8282》、《不要說再見》等代表作。李海利今(11日)在IG以手寫信公布好消息，形容一切像一場夢：「沒想到會迎來說出這樣話的一天，好像在做夢，現在還沒有實感，我要結婚了！」

在隊中擔任高音和聲比例較多，自稱擁有「絕對音感」的李海利在IG官宣，自己將在7月與圈外人男友結婚，內文中談及另一半，她甜喊：「當我們在一起時，笑容就會變多，他是一位值得學習的好人」，還說：「最重要的是他比任何人都尊重我、愛護我，我會一生珍惜並陪伴彼此」，大曬恩愛閃瞎所有人。

李海利也向她的粉絲喊話：「總是無條件給予我愛，一直以來都很感謝」，並且許下約定：「我會等到表演場上見面的一天，以一張好的專輯回報大家」。

李海利宣布結婚，隊友姜珉炅逗趣留言獻祝福也狂被點讚。（圖／取自李海利IG）

團員姜珉炅則以逗趣口吻在李海利貼文底下留言說：「我會閃一邊的，你們要好好生活喔」，網友紛紛笑說「兩人的感情真好」、「一定是真朋友才會這樣說」；其實Davichi成軍以來幾乎零緋聞，姜珉炅、李海利因為感情太好，還經常被粉絲湊成一對，如今李海利找到真命天子，歌迷不忘催婚姜珉炅，希望能早日也聽到她的好消息。