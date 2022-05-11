本土確診個案日創新高，民眾做快篩試劑自我檢測的次數也隨之增加，一名女網友分享自己快篩的過程，並貼出將拭子全塞入鼻孔裡的照片，讓不少網友驚呼，「深不可測」、「妳的鼻子會吃快篩」，也有人透露自己有過類似經驗，最後只能用夾子把拭子夾出來。

一名女網友9日在臉書社團「爆廢公社」PO出自己做快篩時的照片，只見她把一根拭子全塞進左邊鼻孔裡，只剩下一小段還留在鼻孔外，並透露，當下她只覺得納悶，「是它（拭子）太短，還是我塞太進去了」。

事後友人告知才知道，只要塞到拭子上的刻度記號即可，不過回想這段經歷，她也忍不住自嘲，「快被自己笑死」，更安慰自己塞那麼深，測出來的結果應該是準的，也好奇「有人像我一樣塞到棒子快不見嗎」。

不少網友見該名女網友將拭子塞進鼻孔深處都嚇了一跳。（圖／翻攝自爆廢公社）

照片曝光後，不少網友驚呼，「深不可測」、「這是天賦異稟嗎」、「要妳快篩，又不是要妳抽腦髓」、「妳的鼻子會吃快篩」、「人家昰深喉嚨這是深鼻孔」、「妳對自己也是蠻狠的」，也有人好奇，「怎麼弄的，沒流鼻血吧」、「不痛嗎」。

面對網友的疑問，該名女網友在留言處提到，雖然拭子塞很深，但其實當下並沒有特別的感覺，取出後也沒有流鼻血，只有流鼻涕而已。另外，還有不少網友分享類似經驗，「我也這樣，而且還沒戳到底」、「我也捅到快拿不出來」、「我也是這樣，最後拿夾子夾出來」。

至於快篩使用方式為何？小兒科醫師陳木榮曾分享，民眾在家快篩時，最好放一面鏡子在面前，並將頭稍微往後仰，當拭子進到鼻孔後，呈現水平或微斜下狀態，再跟口腔頂部平行，向內緩緩前進，另外切記不可以眉心或眼睛為假想方向，因為這個角度是朝著頭顱骨底部，一旦戳破了，就進入腦袋。