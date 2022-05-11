小嫻今(11日)開直播認了和金剛已分手，1年多情斷，讓外界都相當震驚，而小嫻和前職籃球星何守正有過一段婚姻，2018年離婚時，還鬧出毒菇（姑）之亂、婆媳問題等風波，之後走出情傷和金剛交往，未料仍分手收場，對此，何守正也回應了。

據《TVBS新聞網》報導，何守正經紀人表示他一整天都在上課，還不知道小嫻分手消息，「但他們很久沒聯絡了，我們也不方便回應什麼，就是彼此祝福。」小嫻和何守正結婚6年，2018年爆出婚變，當時傳出小嫻是因為生不出孩子，無法替何家傳宗接代，才會離婚。

不過何守正姊姊跳出來護航，暗指小嫻篤信妙禪，導致夫妻失和，並心疼何母是「全台最沒有婆婆尊嚴的人」，要侍奉、照顧小嫻這個明星媳婦多年，「提油救火」的行徑，被網友酸猶如「毒菇（姑）」。

而何守正媽媽也爆出不堪捲入兒子婚變風波，氣到破病中風，自此何母消失4年多，去年何守正才在臉書曝光何母近況，表示她在三級疫情警戒後越來越瘦，好在疫情趨緩，她也願意出去走走。

過約快1個月，何守正又透露73歲的媽媽要動大手術，但因為高齡又有慢性病，讓他很擔心，所幸最後手術很成功，他也感謝大家幫忙集氣、祈禱。