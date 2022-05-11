天使11日打出漂亮的一仗，不但以12比0痛宰光芒，還發生了幾件奇妙的事情，包括菜鳥左投德梅斯（Reid Detmers）的9局無安打完封，安森尼阮棟（Anthony Rendon）客串左打開轟，以及一壘手沃許（Jared Walsh）為自己的失誤叫好。

此戰幾乎是天使球員專屬的表演秀，投手丘由德梅斯一人包辦，打擊方面全隊擊出18支安打，3人繳出單場3安猛打賞。有趣的是第8局下半被認為是天使最後進攻的一局，右打者阮棟忽然想嘗試一下「左右開弓」，生平首次站上左打區。當時大谷翔平長打登上二壘，阮棟面對右投菲力普斯（Brett Phillips）居然轟出了全壘打！

Anthony Rendon with a lefty homer!!



This game is MADNESS. pic.twitter.com/MXW56xuKgs — MLB (@MLB) May 11, 2022

阮棟生涯首次左打就開轟，天使主場歡聲雷動，總教練麥登（Joe Maddon）賽後說：「這是棒球特別好玩的時刻，我們沒有不尊重對手的意思。」畢竟光芒那時候已經放棄比賽了，他們讓外野手菲力普斯上去投球，他被打了很多分也不痛不癢，他甚至還沒發現那個左打者是阮棟。

7局上，光芒菲力普斯擊出內滾，天使一壘手沃許把球擋下但沒能立即撿起來，菲力普斯溜上一壘。大家擔心這球如果算成安打，德梅斯的無安打比賽就破功了。全場觀眾屏息等待判決，結果大螢幕計分板上確定是「E」，記錄為守備失誤，球迷爆出喝采，沃許甚至鼓掌慶祝，這還是很少看到有人為自己的失誤感到開心。

此戰對於德梅斯尤其意義重大，「我在小時候就夢想能有這一刻，我沒想到會真的發生。」他形容自己在投手丘上腦袋一片空白，可能明早起床也忘記賽後說過什麼了。德梅斯是被看好的新秀左投，去年5場先發被痛打到7.40自責分率，結果今年就投出生涯代表作。