3C通路燦坤今宣布，「燦坤筆電節」在正式開跑，攜手處理器大廠intel、ASUS、acer、msi、Razer、Microsoft、LG、HP、Lenovo、華為等頂尖筆電品牌，解鎖「Intel第12代處理器」高速效能，宣告筆電進入新紀元。

「燦坤筆電節」自即日起至5月底止，全系列筆電破盤下殺74折起，再享9重優惠；燦坤獨家的「BoBeeCare照護卡」，幫你解決電腦設定與影音串流解決問題，再加上擁有「國家級證照」的電氣醫生，提供給顧客電商無法提供的設定、安裝軟體等交機服務。

燦坤1C資通訊事業部採購長陳柏蒼表示，第12代Intel® Core™桌上型處理器問世至今，各大OEM大廠紛紛推出搭載Intel第12代處理器的筆電，各家產品陸續在5月到貨及上架，最新、最潮的Intel 12代新機，這次燦坤筆電節全面展出。

對社會及大學新鮮人而言，即將面臨全新人生階段，必須為自己添購最新、效能最快的筆電設備，讓自己的事業和學業如虎添翼，燦坤和ASUS攜手合作的「助學專案」，原本在上個月底名額已經額滿，筆電節活動期間好評再加開；凡持學生或教師證，購買ASUS指定筆電萬元有找，附Microsoft 365個人版，再享3、6、8期分期0利率。

燦坤身為3C通路霸主，首創「筆電節」活動開跑，當然要給出最「霸氣」的優惠；全系列筆電破盤下殺74折起，活動期間購買「ASUS TUF Gaming F17電競筆記型電腦」，會員價4萬2900元，搭配ASUS電競耳機（市價749元），促銷組合價下殺3萬9900元，現省3749元；「acer Nitro 5 intel i9電競筆電」原價4萬8900元，搭配Microsoft 365 Personal 個人版一年盒裝（市價2190元），組合價4萬2900元，現省8190元。