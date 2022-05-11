林口分局第一時間還在Instagram上稱該女警執勤時受傷，長官第一時間給予關懷，還合影PO文，該文章之後就遭刪除，被網友截圖後分享在PTT上。（翻攝自PTT）

林口分局1名25歲女警今駕駛警車時，失控衝向路邊，整車180度翻轉「四腳朝天」，遭撞的3輛轎車分別是賓士GLA180、特斯拉Model3和Nissan Juke，其中Nissan女車主的男友在PTT現身說女友第一次遇到嚴重車禍，心情不會沮喪，反而相當興奮，警方目前已承諾會送回原廠維修並全額負擔。

有網友在PTT版上曝光第3輛遭撞的nissan juke轎車，照片中nissan轎車前方的車身板金幾乎一整塊脫落，車頭燈直接掉在地上，還有多塊明顯碎片散落各處，原PO說女友當時在三井outlet上班接到電話，原以為只是普通擦撞，沒想到車子整個撞爛，警察表示會全權負責，送原廠維修。

其中Nissan女車主的男友在PTT現身說女友第一次遇到嚴重車禍，心情甚至相當興奮，警方目前已承諾會送回原廠維修並全額負擔。（翻攝自PTT）

其中Nissan女車主的男友在PTT現身說女友第一次遇到嚴重車禍，心情甚至相當興奮，警方目前已承諾會送回原廠維修並全額負擔。（翻攝自PTT）

其他網友問「女友有沒有痛哭自己的愛車毀了」，原PO回「她很興奮第一次遇到這樣的事情」，還說該輛車是原廠配色，不是計程車，網友留言稱「讚喔，三寶賠起來」、「女用一手車變事故車，幫QQ」、「挖，這後軸都歪了吧」、「這比只會開直線的女汽車駕駛還恐怖」。

事發影片中能看見警車旁的黑色賓士車GLA180左後車身板金被撞凹破碎，另1輛遭撞的車輛是特斯拉Model3，2車維修費用初估應破百萬，還有1輛是NISSAN轎車；肇事女警今年25歲，林口分局回應，車內2名員警酒測值為0，是否有疲勞駕駛或是使用手機導致分心，後續會進行調查釐清。