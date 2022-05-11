有少年行經台中市台灣大道輾到大坑洞摔落地，導致「嗅覺永久喪失」獲國賠133萬。

台中一名姚姓少年3年騎腳踏車前行經台中市台灣大道，因輾到大坑洞遭拋摔落地，導致全身擦挫傷、臉部擦挫傷、鼻樑摔斷導致嗅覺部分永久喪失，姚男父子向該路段主管機關台中市養工處提出289萬元國家賠償，台中地院判決台中市養工處應賠償133萬2938元，可上訴。

依據判決書記載，108年9月中旬下午，有名姚姓少年騎乘腳踏車行經台中市台灣大道時，因該路段地面有長約22公分、寬約19公分、深約1.5公分坑洞，姚男壓到坑洞後劇烈晃動，導致拋摔跌落在地，四肢多處擦挫傷、面部多處擦挫傷、鼻骨骨折、嗅覺永久喪失。

姚男父子認為該路段主管機關台中市養工處，未及時填補該路段坑洞，也未見設置警告標誌，請求賠償醫療費用、交通費用、看護費用、自行車及手錶修復費用、不能工作損失、勞動能力減損之損害、精神慰撫金（80萬元），共計259萬元。

有少年行經台中市台灣大道輾到大坑洞摔落地，導致「嗅覺永久喪失」獲國賠133萬。（翻攝自爆料公社）

台中市養工處認為，該路段雖有龜裂，但是龜裂處之長度及寬度各為1.5公分、深度則為0.5公分，並無行車安全疑慮，且該路段有定期巡查、坑洞修補作業，事發前6個月未發生過交通事故，管理上並無欠缺，且姚男騎腳踏車路過該路段，是因為避免撞擊路邊違停車輛，未正常方式煞車導致，是姚男自行過失行為所致。

法官從警方繪製的現場圖認定，該坑洞深度不只0.5公分，應為2公分，且實際長、寬為1.5公尺，主管機關記載尺寸與實際尺寸不相符，再從「建設局市六區工程隊道路巡查日報表」紀錄，當天發現該坑洞，被記載「破損」，確無立即填補，再從該路段監視器畫面可見，姚男行經該路段重心偏右摔車，是發現場照片與該坑洞位置相符，中市養工處辯詞不足採信。

法官認定，姚姓少年嗅覺部分功能永久喪失，導致勞動能力減損6%，中市養工處應賠償62萬餘元，精神慰撫金則為50萬元，再加上醫療費用等費用，共計賠償133萬2938元，可上訴。