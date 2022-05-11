在美國利率決策上具有投票權的兩名聯準會（Fed）官員周二（9日）不約而同指出，為因應高燒不退通膨，將支持6、7兩月再度升息兩碼。美國總統拜登同一天發表演說時也力挺Fed，認為通膨是美國目前面臨的最大經濟挑戰，相信Fed將會做好他們的工作。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周二接受媒體訪問時提到，針對Fed未來兩月決策會議升息兩碼，她認為是明智之舉。她說：「我們必須讓通膨處於控制之中，這意味利率需要調升」。

儘管梅斯特目前並不傾向升息幅度大於兩碼，但她也強調Fed永遠不排除升息3碼的可能性。她提到如果到了下半年，通膨依然不見退燒，Fed可能需要加快緊縮速度。但她重申就目前而言，升息兩碼比較合適。

另外紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）在德國出席一場經濟研討會時也聲稱，由於Fed正在快速削減寬鬆政策，為它爭取到一些空間，能在未來幾次會議上升息兩碼。他坦承雖然Fed在維持強勁經濟同時、要把通膨降至2％是一重大挑戰，但也非是不可能的任務。

梅斯特是今年聯邦公開市場委員會（FOMC）的投票委員，威廉姆斯在FOMC則具有永久投票權。

此外美國總統拜登周二在白宮一項演說中表示，美國民眾正飽受通膨之苦，他說控制通膨是他目前的當務之急，他與Fed會致力解決這項問題。他還指出：「聯準會應做好、而且也會做好它的工作來遏止通膨上升」。

根據路透社與Ipsos在本周發布的一份民調顯示，只有42％美國成人認可拜登的執政表現，他們還把經濟列為美國最重要的問題。

拜登將美國通膨快速攀升歸咎於新冠疫情、供應鏈瓶頸以及俄羅斯入侵烏克蘭等事件。不過共和黨與部分經濟學家提到，去年拜登與民主黨推出龐大的疫情紓困與基礎建設支出法案，也是引發通膨快速延燒的另一因素。