豐泰企業（9910）累計今年前四月合併營收304.98億元，年增16.8％，創歷史同期新高，11日公布自結今年前四月稅後盈餘29.99億元，年增30.65％，EPS 3.4元，優於去年同期的2.6元。

豐泰11日公布自結損益，4月合併營業利益逾8.48億元，4月合併稅前淨利為13.7億元，累計前四月合併營業利益逾34億元，合併稅前淨利為44.05億元，歸屬於母公司業主淨利為29.99億元，EPS3.4元。

豐泰自結4月合併營收81.03億元，年增19.62％，僅次於3月合併營收84.01億元，創單月歷史次高。豐泰表示，旗下中國大陸、越南、印尼及印度廠，均正常生產，加上新產能開出，因而增添4月營運成長動能。

此外，因美元升值，公司鞋子出貨以美元計價，但單月合併營收公布，是以新台幣表達，會有匯率兌換好處及匯兌利益，也是公司營收增長原因之一。豐泰透露，集團今年將新增7％～10％的產能，以增加公司營運動能。