產險公會昨(10)日召開臨時理事會，建議防疫險受理理賠申請時可不限於固有之書面診斷證明，華南產險於今表示，將配合執行，同意以「數位新冠病毒健康證明」替代診斷證明書，但公司仍保留事後查核的權利。

近日新冠肺炎疫情嚴峻，確診人數逐日攀升，各界憂心有投保防疫險的民眾為申請理賠爭擠醫院，讓醫療量能已經滿載的醫療院所雪上加霜；為此，金管會主委黃天牧日前呼籲保險業者，應以建立長期信賴關係為出發點，在採用數位健康證明等兼顧各方需求的方式下，協助保戶處理理賠申請；產險公會也於臨時理事會後，建議所屬會員公司，在受理理賠申請時可「不限於固有之書面診斷證明」，但授權各產險公司自行決定。

華南產險今表示，以保障社會大眾生命財產安全，善盡企業社會責任為使命，一向重視保戶權益，華南產險響應金管會、產險公會建議，同意防疫險之理賠可以衛福部疾管署製發的「數位新冠病毒健康證明」作為診斷證明書的替代文件，但仍保留事後查核的權利。

華南產險表示，保戶只要符合理賠條件並備齊相關文件，防疫險2年內都能申請理賠，民眾如有任何問題，可撥打華南產險免費客服專線0800-010850諮詢。