立隆電（2472）及千附精密（6829）11日董事會分別通過第一季合併財報。其中，立隆電首季合併營收25.73億元，年增21.07％，因營業毛利率29.05％，高於去年同期的28.55％，加上營業利益增加，稅後淨利2.73億元，年增37.1％，EPS 1.68元，優於去年同期的1.27元。

另從千附實業（8383）旗下精密科技事業處分割出來，3月甫上櫃的千附精密，首季營收4.99億元，稅後淨利9,618萬元，EPS1.74元。

千附精密首季營收中，光電、半導體占比約六成；國防、航太占比約四成，首季營業毛利率34.3％，高於去年同期的28.7％，主要原因為生產效率與稼動率提高等因素所致。至於首季費用率為13.9％，高於去年同期10.5％，主要為上櫃現增認列員工認股選擇權價值，與上櫃相關一次性費用所致。

千附精密自第二季起，費用率將會顯著降低至去年同期水平。展望未來，半導體客戶需求持續增加，預估營收將逐季、逐年提高。此外，千附精密去年董事會通過購置土地與廠房案，也將啟動，投入半導體零組件生產，以滿足客戶強勁需求。