藝人小嫻（黃瑜嫻）2018年與何守正離婚，隔了2年交往金剛（李信樵），是戀人也是事業夥伴，正當外界以為好事近時，卻無預警宣布分手，令外界惋惜。回顧過往兩人被問到何時結婚，當時就有給出答案。

小嫻2020年到墾丁打工換宿、體驗新的人生，因熱愛潛水而和有相同興趣的金剛擦出愛火，2020年8月高調認愛後，小倆口便定居在屏東享受慢生活，同時一起打拚雞翅副業，從擺攤逐漸發展成電商，賣得嚇嚇叫；而今年初吳姍儒（Sandy）結婚，兩人也受邀出席，感情看似相當堅定。

事實上，小嫻、金剛曾被問到何時結婚，根據當時《三立新聞網》報導，他們異口同聲地回應，先把現在的生活過好，儀式性的東西不是重點，「能在一起就很開心了」，金剛更直言：「結婚就是為了那一張紙，對我而言沒差！」他會視墾丁為第二個家，希望未來能擁有自己的地、蓋自己的房子。

但兩人終究沒能克服個性上的差異，今（11日）同框開直播宣布分手，金剛一度說到落淚，感謝小嫻的陪伴，在她身上學到很多，強調兩人沒有反目，更沒有誰對不起誰，希望外界不要亂猜測；小嫻也表示「分手不是否定對方，只是看著岌岌可危的狀態，覺得不忍心再繼續下去。」認為退回朋友比較沒有壓力，彼此已經冷靜一段時間，因為分手事件傳出，兩人才決定開直播說明白。