廣西官方微信公號「玉林公安」11日消息，大陸公安部6日發布A級通緝令，公開通緝6名重大拐賣婦女兒童犯罪在逃人員，玉林警方旋即策動玉林市博白縣籍63歲婦人劉上英自首，將她繩之於法。

警方稱，通緝令公布後，玉林市公安機關高度重視，迅速成立專班進行專案攻堅。通過傳統媒體、互聯網媒體、在公共場所張貼通緝令等管道進行大力宣傳，在社會面形成強大聲勢，同時專班員警多次到劉上英家中，對她家屬親朋進行法制教育和思想感化，規勸敦促逃犯投案自首。

5月11日15時許，一直藏匿在廣東廉江的劉上英向博白縣公安局旺茂派出所投案自首。目前，案件進一步偵辦中。

陸媒報導，這條通緝令很多人納悶，這6人就是拐賣婦女兒童，也不涉及重大人命案，為什麼要被大陸全國通緝，而且是A級通緝呢？

大陸公安部發布的通緝令目前可分為A級和B級兩大類，A級通緝令是在大陸全國範圍內發布的級別最高的通緝令，是為了緝捕公安部認為應該重點通緝的在逃人員而發布的命令，主要適用於情況緊急、案情重大或突發惡性案件。

此次大陸公安部A級通緝令中的6名犯人沒有人命案在身，但肯定符合案情重大的特點。

有一個人值得特別關注，就是63歲通緝犯劉上英。通緝令顯示，劉上英是1959年9月7日出生，戶籍地址為廣西壯族自治區博白縣東平鎮文江村。

公開信息顯示，東平鎮位於博白縣中部，鎮政府距離博白縣城約38公里，全鎮總人口有13萬多人。而劉上英的居住地文江村位於東平鎮西北方向，距離鎮政府駐地約9公里。

資訊顯示，劉上英夥同戴某，於2016年5月將年僅12歲的李姓女童，從廣西博白縣旺茂鎮拐賣到廣東省廉江市塘蓬鎮。

劉戴二人將李童以1.2萬元（人民幣，下同）的價格賣給塘蓬鎮一位林姓30歲男子做妻子。而林某作為買家，雖然被告知李童只有12歲，仍霸王硬上弓，對李童實施了不堪的行為。

一個月後，林某轉手又以1萬五千元的價格賣給了廉江市一黃姓男子為妻，黃某和林某一樣，也對年僅12歲的李童實施了不法行為。

當年9月，黃某又以1萬元的價格將李童賣給另一卜姓男子做老婆。

換句話說，劉上英是選擇自己的同鄉作為自己的作案對象，將一位年僅12歲的女孩拐賣。在不到一年的時間，李童被賣了三次，其中轉賣兩次。

一名12歲的未成年小女孩，一年之內接連做三個男人的老婆，真的無法想像女孩遭受了多麼大的凌辱。