「有線電視新聞網」（CNN）專家11日指出，美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）近60年前曾警告，不能「迫使對手在恥辱性撤退與核戰之間二選一」，但拜登（Joe Biden）目前咄咄逼人的做法，卻正讓普丁（Vladimir Putin）進一步陷入危險境界。

甘迺迪1963年6月10日在美利堅大學（American University）的畢業典禮致詞中提到，在捍衛切身利益的同時，核武強權須避免於對抗中「迫使對手在恥辱性撤退與核戰之間二選一」，因為此類行為只會讓政策破產，或導致世界毀滅。

雖然拜登不斷強調其目標是幫助烏克蘭自衛，以及避免戰爭升級為美俄直接交火，以降低核戰爆發的風險。但CNN資深政治記者、專欄作家柯林森（Stephen Collinson）指出，美國先前已明確表示，華盛頓的目標是讓俄羅斯輸掉戰爭；加上俄軍在改變作戰方針後仍進展緩慢，且目前各方缺乏對停戰的外交努力，幾乎可以肯定普丁「將進一步陷入危險境界」。

拜登9日在馬里蘭州波多馬克（Potomac）的一次活動中表示，他擔心普丁尚未決定好如何自俄烏戰爭中抽手；美國國家安全官員也告訴CNN，普丁的目標仍不明確，不清楚他要獲得何種成果才願意停手。

柯林森擔心，考慮到普丁的政治立場無法接受失敗，且已在車臣、敘利亞和烏克蘭證明自己的「冷酷無情」，他很可能陷入甘迺迪曾警告過的絕境，讓世界再度面臨與古巴飛彈危機同等級的核戰恐懼；因此柯林森認為，俄烏戰爭將需要類似甘迺迪與時任蘇聯領導人赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）私下達成的妥協，讓雙方都不致於無法下台。