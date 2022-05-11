43歲大陸女星章子怡22年前因演出電影《臥虎藏龍》而揚名國際，她2015年閃婚歌手汪峰，婚後生下一子一女，也對汪峰與前妻所生下的女兒視如己出。近來有網友「野生捕捉」這對銀色夫妻私揪打羽毛球，卻驚見50歲的汪峰挺著大肚腩，而且似乎頭頂禿了，畫面PO出引發熱議。

只見在該網友所分享的影片中，章子怡頭戴著棒球帽，身穿黑色運動裝，汪峰則是身穿白色T恤及黑色短褲，都打扮得相當隨性休閒；在打羽球的過程，汪峰還會主動發球給愛妻，兩人一來一往對打，相互配合十分有默契；從這份閒情逸致來看，夫妻倆的感情並不如謠傳般有裂痕。

汪峰與老婆章子怡甜蜜打羽球，卻被眼尖網友揪出頭頂童山濯濯。（圖／取自微博）

只不過有眼尖網友卻發現，年過半百的汪峰已有些發福，不但肚子有了，頭頂正中央也似明顯禿了一大塊，隱隱可見頭皮膚色；不少網友看了留言感嘆：「汪峰老師也加入了禿頂隊伍」、「知道汪峰為什麼喜歡戴帽子了」、「估計是熬夜寫歌太久了吧」、「章子怡是嫁給了愛情」。

汪峰髮頂明顯可見頭皮膚色，網友感嘆：「知道汪峰為什麼喜歡戴帽子了」。（圖／取自微博）

近年演藝圈掀起一陣離婚潮，繼去(2021)年底王力宏閃電宣布離婚鬧出蕾宏婚變後，今年1月大陸第一小生黃曉明與Angelababy也官宣離婚；而汪峰與章子怡結婚7年，前陣子也衰被瘋傳離婚謠言，章子怡本人曾火大闢謠說：「假的！峰哥明早該告誰告誰！」。而2月9日汪峰也甜曬「幫老婆慶生文」說：「今天我對妳的心願就是快樂，快樂是多麼簡單卻不簡單的東西，希望它能永遠伴你左右。生日快樂，親愛的子怡。」，而章子怡也隨即轉發老公祝福，開心說：「所求皆所願，所願皆所得，謝謝生命中的所有美好」外表或許變了，但兩人感情卻沒變質。