「今夏FUN吃花蓮大西瓜」一年一度花蓮大西瓜已進入銷售旺季。花蓮縣政府為推廣花蓮大西瓜，5月14日將於臺北希望廣場舉行2022花蓮西瓜節記者會，結合花蓮週行銷推廣活動，共同推廣全臺最好吃的花蓮大西瓜。現場將邀請臺北喜來登大飯店主廚─黃銘波，進行西瓜果雕藝術創作，廣場也設有許多花蓮在地小農攤位，期盼讓更多民眾感受花蓮大西瓜的魅力之餘，也能夠認識更多花蓮特色與優質的農產品。

花蓮縣縣長徐榛蔚提醒消費者「花蓮大西瓜沙、脆、甜，今年受到異常氣候影響了西瓜產量，買一顆少一顆，要買真的要快，現在下單還送抽獎券！放心吃快樂抽，再慢就得等明年了！」。

夏天是吃瓜的季節，而「花蓮大西瓜」也已成為全台好吃大西瓜的代名詞，現在不必出門只要網路下單或電話訂購，在家也能享受冰涼的花蓮大西瓜，還可以參加花蓮縣政府舉辦的抽獎活動，只要於5月1日起，根據2022花蓮西瓜節型錄購買任一家花蓮大西瓜，即可獲得抽獎券，並至活動官網填寫抽獎序號及連絡資訊，就有機會抽中「尊榮級花蓮住宿套票」、「家庭最愛好米烹飪組」等多項好禮。歡迎各位共襄盛舉，一起來體驗花蓮大西瓜的幸福滋味。

花蓮大西瓜蘊藏了1200度的熟成滋味。而1200度指的是花蓮大西瓜從定植到瓜熟蒂落，所大約需要吸收的日照溫度總數，以每日均溫20度推算，育成期約需60天，相較西部只需要大概40天的熟成期，花蓮大西瓜經過了2個月左右的育成期，獲得了充足的「1200度溫度」，在長時熟成的環境下，也呈現出有別於其他地方的飽滿口感。加上來自秀姑巒溪、萬里溪、木瓜溪、花蓮溪等溪流沖刷，所帶來豐沛養分的河床砂礫地，成就了花蓮大西瓜碩大與沙、脆、甜的獨特風味。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯表示，花蓮大西瓜栽種品種主要為「華寶西瓜」，是花蓮縣的「綠鑽」，平均每顆約重25至28台斤，且第一期花蓮西瓜大約在5月中、下旬開始上巿，產期約1個月。且「華寶西瓜」熟成需達累積溫度千度左右，因此每年花蓮縣盛產的大西瓜會自炎熱的南區玉里鎮開始上巿，緊接著是中區瑞穗鄉、鳳林鎮，最後由北區壽豐鄉壓軸。