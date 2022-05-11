當廣告商將他們的產品描述為「軍用級」，證明產品的成熟可靠時，他們可能沒有意識到，這話聽在退伍軍人耳裡是另一個意思，對於真正待過軍隊的老兵而言，軍用級絕對不是品質保證，只證明它是最低標準的品質。

命令與任務(task and purpose)報導，只要問問曾在伊拉克和阿富汗戰鬥過的老兵，軍方發放的隔音耳塞效果如何，幾乎沒有一個人會給好評。軍方也有購買過毫無用處的迷彩服錄，比如美國陸軍的「通用迷彩圖案」(Universal Camouflage Pattern)，被譏笑為「在任何地型，都讓士兵特別明顯」，相對的，被艦艇水手稱為「藍莓」的美國海軍的藍色1型工作服，由於極佳的海洋迷彩效果，被水手們譏為「一但落海，搜救直升機絕對找不到」。

美國陸軍精心設計的通用迷彩(右邊3人)，成效不彰，不管在什麼環境，都沒有融入背景的效果。(圖/美國陸軍)

最被詬病的美國海軍1號工作服( NWU Type I)，水手表示，設計與海洋融合一體的迷彩倒底有什麼意義?(圖/美國海軍)

因此，當福特汽車宣傳他們的F-150皮卡車「經過實戰測試」，因為它是由「軍用級」鋁合金製作車身時，這或許聽起對很酷，但是這對內行人來講卻不是好消息，因為F-150使用的「高強度軍用級鋁合金」，在實戰中表現不好。

HBO出品的軍方諷刺電影《烈火突擊隊》(The Pentagon Wars,又譯《五角大樓戰爭》)，說的就是這個軍用鋁合金的故事。該電影改編自退役空軍上校詹姆斯•戈登•伯頓(James Gordon Burton)的書，他爆料M2布萊德雷步兵戰車(M2 Bradley IFV)最初的鋁合金裝甲並不耐高溫，如果被蘇聯反坦克砲擊中會融化。這場爭辨長達十幾年，之後，陸軍同意重新設計。

採用相同鋁合金的悍馬車(HMMWV)，也被證明極易受到來自下方的爆炸的影響，雖然它的後期型加裝了許多額外裝甲，但是它的底盤無法強化，遭到地雷或是IED從底盤爆炸時，仍然是一個死亡陷阱。如今奧什科甚的JLTV輕型戰術越野車特別著重底盤遭遇炸彈襲擊的安全性。

總之，現役部隊和退伍軍人都非常清楚，「軍用級別」並不意味著「可靠」與「設計精良」。

海軍陸戰隊老兵丹•格雷澤(Dan Grazier)說：「軍方所需要的車輛是易維修的，如果著重性能，維護成本絕對是天價，根本過不了預算那一關。」

目前在政府監督部門工作的格雷澤說：「我記得第一次使用軍方發放的睡袋的不好回憶，它的重量比我自己的睡袋還重3倍，而且根本不保暖，我整個晚上都在發抖。」

格雷澤說：「對於退伍軍人來說，軍事級號是指該產品符合軍方的最低標準，並且是由出價最低的廠商製造的。」

直到 1984 年，美國國防部大部分的得標廠仍是出價最低的公司，雖然如今已經有所改善，會考量品質和成本，但是在比較尋常的物資，軍方仍然傾向採用最低價格，來購買不複雜的產品。

然而，即使五角大樓進行了幾幾次合約改革，仍沒有阻止他們買垃圾的情況，美國海軍濱海作戰艦(LCS)，絕對是近年來美國軍方最失敗又難以停止的錯誤投資；KC-46加油機與F-35聯合打擊戰也仍然受困與遲交與性能不過關的瑕疵。我們不清楚未來能不能解決，但是千萬不要以為軍用級就是品質保證，有時正好相反。