台股正為保衛萬六大關苦戰、最大權值股台積電（2330）500元保衛戰壓力尚未完全消除，高盛證券策略團隊最新出手，點出四大理由，將台股投資評等由「加碼」、雙重降至「減碼」，不過，指數高點預期雖告別20,000點樂觀預期，仍有17,800點水準，潛在漲幅高達一成。

高盛亞太區首席策略分析師慕天輝（Timothy Moe）帶領的研究團隊之所以對台股看得更加保守，理由包括：一、台灣為出口導向經濟體，與大陸、全球需求密切相關，也與大陸供應鏈生產關係太緊密。二、台股對利率、國際資金出走、全球市場波動度大增均高度敏感。三、俄烏戰爭爆發後，市場對兩岸關係緊張更顯不安。四、企業每股純益成長性低。

觀察台股企業第一季財報迄今為止表現，大致上並不差，高盛台股產業分析研究團隊依然對晶圓代工、IC設計、ABF等領域指標股抱持正面觀點，然而，全球總經風險卻讓台股企業優異基本面展望蒙塵，台股3月中以來表現比MSCI亞洲不含日本指數還差了約一成。

值得注意的是，高盛雖策略性降評台股，但仍青睞4％現金殖利率帶來的保護力，同時，國際資金今年以來已流出台股260億美元，國際基金對台股持股部位相當輕，下檔空間反而出現緩衝，給予台股高點預期17,800點。儘管預期台股短線表現仍偏疲軟，然密切觀察若大陸疫情有所好轉、美國經濟衰退風險降低、通膨壓力趨穩之後，將對台股重新採取樂觀看法。